Atalanta, riecco Bellanova! L'esterno scalda i motori per sfidare la sua ex Inter
Filippo Davide Di Santo
Se qualcuno in queste settimane non uscirà in gruppo vista l’uscita di GTA VI, in casa Atalanta c’è sicuramente chi in gruppo è ritornato a pieno regime, con la voglia di prepararsi con gli stimoli giusti in vista della gara contro l’Inter. Stiamo parlando dell’esterno Raoul Bellanova, che da due giorni è tornato a disposizione di mister Sarri in un contesto molto particolare: si affronta la capolista, ma soprattutto quello che è stato il suo recente passato con la casacca nerazzurra milanese (prima del grande ritorno a Bergamo).
Il passato interista di Bellanova
Arrivato nell’estate del 2022 dopo la grande annata fatta a Cagliari, Raoul Bellanova firma con l’Inter, dove però la titolarità non è garantita: davanti a lui sulla destra gioca Dumfries, che per Simone Inzaghi è praticamente inamovibile sulla fascia. Tuttavia, per l’attuale esterno del Real Madrid il 22/23 non è stato tra le sue migliori annate vista la troppa altalena di prestazioni, e Bellanova è sempre pronto a subentrare sebbene il minutaggio sia arrivato abbastanza con il contagocce: 22 presenze, 1 solo assist (contro il Sassuolo in casa) e zero gol, con nel mezzo una media di 30 minuti a gara tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Un minutaggio risicato, in cui non ha saputo incidere sebbene con poco tempo a disposizione sia difficile fare la differenza.
Ritorno da grande ex
Ora c'è l’Atalanta e la voglia di riscattare non soltanto quello che è stato il suo recente passato, ma anche la stagione scorsa (molto al di sotto delle aspettative). L’inizio di Bellanova è stato positivo con Maurizio Sarri in panchina e potrebbe addirittura ritornare dal primo minuto contro la sua ex Inter, con l’obiettivo di portare a casa un risultato importante per la Dea seppur la gara di domenica sera sia una montagna da scalare.