Se qualcuno in queste settimane non uscirà in gruppo vista l’uscita di GTA VI, in casa Atalanta c’è sicuramente chi in gruppo è ritornato a pieno regime, con la voglia di prepararsi con gli stimoli giusti in vista della gara contro l’Inter. Stiamo parlando dell’esterno Raoul Bellanova, che da due giorni è tornato a disposizione di mister Sarri in un contesto molto particolare: si affronta la capolista, ma soprattutto quello che è stato il suo recente passato con la casacca nerazzurra milanese (prima del grande ritorno a Bergamo).

Il passato interista di Bellanova

Arrivato nell’estate del 2022 dopo la grande annata fatta a Cagliari, Raoul Bellanova firma con l’Inter, dove però la titolarità non è garantita: davanti a lui sulla destra gioca Dumfries, che per Simone Inzaghi è praticamente inamovibile sulla fascia. Tuttavia, per l’attuale esterno del Real Madrid il 22/23 non è stato tra le sue migliori annate vista la troppa altalena di prestazioni, e Bellanova è sempre pronto a subentrare sebbene il minutaggio sia arrivato abbastanza con il contagocce: 22 presenze, 1 solo assist (contro il Sassuolo in casa) e zero gol, con nel mezzo una media di 30 minuti a gara tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Un minutaggio risicato, in cui non ha saputo incidere sebbene con poco tempo a disposizione sia difficile fare la differenza.

Ritorno da grande ex

Ora c'è l’Atalanta e la voglia di riscattare non soltanto quello che è stato il suo recente passato, ma anche la stagione scorsa (molto al di sotto delle aspettative). L’inizio di Bellanova è stato positivo con Maurizio Sarri in panchina e potrebbe addirittura ritornare dal primo minuto contro la sua ex Inter, con l’obiettivo di portare a casa un risultato importante per la Dea seppur la gara di domenica sera sia una montagna da scalare.