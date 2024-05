Belotti verso la finale di Conference: "Serve di un risultato diverso, per far risollevare la città"

Andrea Belotti ha parlato ai media ufficiali della Uefa dando una panoramica a tutto tondo di quello che è stato il percorso viola in Conference League ma non solo. L'attaccante viola si sofferma infatti sulla vita a Firenze e dell'opportunità di rimediare alla delusione di 12 mesi fa. Ecco le sue parole:

Il cammino della Fiorentina verso Atene: "Sono arrivato a Firenze prima degli ottavi di finale e fino a quel momento avevano giocato molto bene. Il fatto che molti dei miei compagni di squadra abbiano vissuto un'esperienza simile l'anno scorso, li ha aiutati a gestire meglio certe situazioni e abbiamo raggiunto meritatamente la finale".

Sul suo gol in semifinale contro il Club Brugge: "È stato un gran gol, ma credo che tutti i miei gol siano speciali, anche quelli più semplici. Segnare in una semifinale europea, in una partita così importante, è qualcosa di cui essere orgogliosi. La mia esultanza è stata un'esplosione di emozioni. È stato un modo per dimostrare quanto fosse importante quel gol in quel momento chiave".

La finale ad Atene. "Una finale è sempre difficile. L'Olympiacos è un'ottima squadra con grandi giocatori. Hanno eliminato un club importante come l'Aston Villa, protagonista di una stagione straordinaria in Premier League. Sarà difficile, è una partita secca. Non bisogna avere paura di perdere, perché quando si ha paura si commettono sempre degli errori. Parlerò sicuramente con i miei compagni di squadra, perché aver giocato una finale l'anno scorso può aiutare nella gestione della partita".

Cosa significherebbe la vittoria per la città? "Firenze vive e respira calcio. Vincere renderebbe la città felice, le permetterebbe di festeggiare. Anche se non c'ero, posso immaginare cosa abbiano passato l'anno scorso quando hanno perso. Questa volta abbiamo bisogno di un risultato diverso, per far risollevare la città. Questa finale è importante anche per qualcuno che purtroppo non è più con noi. Una persona che ha vissuto la Fiorentina con il cuore e con l'anima, che ha fatto tutto per la Fiorentina e che vivrà per sempre nei nostri cuori. Parlo di Joe Barone".