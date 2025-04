Beltran si è ripreso la Fiorentina: col Cagliari una prova da manuale del centravanti

Quando la Fiorentina ha avuto bisogno di lui Lucas Beltran ha risposto presente. Il suo colpo di testa a Cagliari vale oro: tre punti fondamentali per la corsa all’Europa e un segnale forte, personale e tecnico. Dopo un periodo da comprimario, il “Vikingo” si è rimesso l’elmo, tornando al gol in Serie A dopo undici giornate e rilanciandosi come centravanti titolare, ruolo che sembrava ormai archiviato.

Palladino, complice il forfait di Kean, ha rispolverato Beltran nella sua posizione naturale: quella di numero 9 puro. La risposta? Da manuale del centravanti, la definisce il Corriere dello Sport: duelli fisici, attacchi alla profondità, giocate intelligenti e una girata di testa da bomber navigato. Non un semplice sostituto, ma una vera alternativa credibile al centro dell’attacco viola.

Con il gol di Cagliari, Beltran sale a cinque centri in campionato, uno in meno rispetto alla scorsa stagione, ma con la sensazione di aver ritrovato sé stesso nel momento più importante. E in una Fiorentina che ha spesso cercato un vice-Kean, il rilancio dell'argentino è una benedizione. Non sarà Batistuta, ma ora Palladino ha un’arma in più per il finale di stagione.