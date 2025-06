Ufficiale Giugliano, primo colpo dell'era Antonazzo: firma il brasiliano Isaac Oliveira Prado

Serie C

Oggi alle 19:19 Serie C

Primo colpo per il Giugliano targato Angelo Antonazzo, fresco di nomina come nuovo Direttore Sportivo del club campano, che aveva salutato Domenico Fracchiolla nelle scorse settimane (il dirigente è passato in Serie B, alla Reggiana); il primo nuovo volto della formazione gialloblù è l'attaccante brasiliano Isaac Oliveira Prado, classe 1995 che ha sottoscritto con il club un accordo biennale, valido quindi fino al 30 giugno 2027.

Di seguito la nota:

"Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver acquisito il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Isaac Oliveira Prado. L’attaccante, classe 1995, ha firmato un accordo su base biennale.

Benvenuto!".

Per il giocatore, quella con la formazione della famiglia Mazzamauro, è la prima esperienza professionistica italiana, dopo i quattro anni passati in Serie D tra le fila di Lavello, Gravina, Matera e Gelbison; ora una nuova sfida lo attende.