Ufficiale Juve Stabia, nuovo Responsabile Scouting. È l'ex Triestina e Lumezzane Zanardini

Dopo la conferma del Direttore Sportivo, con Matteo Lovisa che ha prolungato fino al 2028, e la nomina di Ignazio Abate come allenatore, continua a crescere la Juve Stabia, e lo fa con la nomina di una nuova figura dirigenziale perché, come si legge sui canali ufficiali, il club "comunica di aver affidato il ruolo di Responsabile Scouting a Francesco Zanardini, che entra a far parte dello staff del direttore sportivo Matteo Lovisa, con il quale aveva già collaborato in passato. Zanardini ha sottoscritto un contratto biennale che avrà validità fino al 30 giugno 2027.

Nato a Iseo (Brescia) il 30 marzo 1987, Zanardini vanta un passato da calciatore, avendo militato nel settore giovanile del Brescia Calcio, e successivamente nelle fila di Bellaria, Lumezzane, Bihor Oradea, UTA Arad, Darfo Boario, Ciserano, Brusaporto. Al termine della carriera da calciatore, ha conseguito le abilitazioni di Direttore Sportivo e Responsabile del Settore Giovanile, per due stagioni è stato Direttore Sportivo e Responsabile Scouting del Breno FC in Serie D, prima di passare alla Triestina come responsabile dell’area scouting, incarico che ha poi ricoperto anche nella scorsa stagione con il Lumezzane in Serie C.

A Francesco va il più caloroso benvenuto a Castellammare di Stabia e un sentito in bocca al lupo per la nuova avventura professionale".