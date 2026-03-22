Blackout Pisa, il Como infierisce: 5-0 firmato da Perrone, assist di Kuhn
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Non c'è partita al Sinigaglia, il Pisa finisce per incassare il quinto gol di un lunch match da dimenticare contro il Como. Ottima percussione di Kuhn che se ne va sul fondo e serve a centro area Perrone: il playmaker argentino va di prima intenzione, è 5-0 al minuto 81.
Una rete ripetuta, perché anche all'andata all'Arena Garibaldi ila centrocampista del Como era andato in rete da fuori per sbloccare allora la partita.
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