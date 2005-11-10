Bodo/Glimt, Knutsen: "Gara a fasi alterne, il Napoli ha vinto con la qualità"

Kjetil Knutsen, allenatore del Bodo/Glimt, interverrà dalla sala conferenze dello Stadio Diego Armando per rispondere alle domande della stampa dopo la vittoria contro il Bodo/Glimt in Champions League per 4-3. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale.



Come analizza la prestazione della sua squadra contro il Napoli?

"I primi 25 minuti non sono stati all'altezza, eravamo senza energie. Successivamente per la squadra è stato più semplice dare qualcosa in più e mettere in difficoltà il Napoli. Siamo diventati più offensivi, abbiamo cercato e trovato il 2-2 e questo ci ha aiutato anche mentalmente, permettendoci di iniziare a giocare in maniera diversa. C'è stata poi una fase nella quale ci è mancata un po' di iniziativa. Devo comunque dire che nel secondo tempo abbiamo messo tanta energia, nonostante i gol subiti. Credo che alla fine abbiamo perso perché le cose non sono andate come volevamo e il Napoli ha trovato per la terza volta il vantaggio grazie a giocatori di qualità come De Bruyne e McTominay, che in poche giocate riescono a spostare gli equilibri".

La preoccupano i gol subiti?

"Non dobbiamo concentrarci soltanto sui gol. Bisogna considerare quello che abbiamo dato, il fatto che abbiamo preso l'iniziativa e che poi ci siamo anche sbilanciati. Come squadra ci capita spesso: diamo qualcosa in più in fase offensiva e dobbiamo lavorare durante la settimana per riuscire a bilanciare meglio lo schieramento".

Avete concesso gol troppo facili?

"Quando giochi contro squadre che individualmente sono più forti, affronti calciatori di altissimo livello. Devi dimostrare di essere capace di reggere quel livello e noi lo abbiamo fatto, soprattutto nel secondo tempo. Diamo priorità al gioco offensivo, ma dobbiamo anche evitare di sprecare energie. Sul 2-2 avremmo avuto le opportunità per andare in vantaggio, ma le partite prendono una determinata direzione e il gol del 3-2 ci ha poi indirizzato verso la sconfitta".



Sjovold in occasione del 3-2?

"Non capisco certe valutazioni. Sono stato io a scegliere di schierarlo e quindi mi assumo io tutte le responsabilità".

Il Napoli ha messo più energia di voi: è una squadra in salute?

"Credo che sia un grande gruppo, con giocatori straordinari capaci di mettere tantissima energia in campo. In realtà è la squadra migliore contro cui potessimo giocare ed è chiaro che noi, come Bodø/Glimt, possiamo avere delle difficoltà nel difenderci contro calciatori di questo livello. Ciò che caratterizza il Napoli non sono i cattivi risultati precedenti, ma il modo in cui ha saputo mettere le energie nelle fasi giuste della partita, quando ha recuperato il pallone e anche il risultato. Il Napoli ha vinto proprio perché ha utilizzato le energie nei momenti giusti e dispone di grandi qualità".