Inter out, Knutsen: "Non ci potevo credere. Siamo fuori stagione, è più difficile per noi"

“Non ci potevo credere”. Accolto tra gli applausi dello studio di CBS Sports Golazo, Kjetil Knutsen, tecnico del Bodo/Glimt, commenta così la clamorosa vittoria sull’Inter: “Siamo davvero orgogliosi, credo che la chiave sia avere un’identità chiara, la cosa più importante è quello che facciamo in campo ogni giorni. Sappiamo di dover essere intensi nel nostro modo di giocare. Penso che sia una bella storia di calcio”.

Non giocate dal 30 novembre, è più difficile?

“Molto. Sono davvero orgoglioso, siamo fuori stagione in questo momento e servono allenamenti molto duri, molto intensi per essere competitivi. Non è facile, prima dell’andata con l’Inter non giocavamo da tre settimane e si è visto, ci mancava intensità. Non è facile”.