Bodo/Glimt, Knutsen avverte: "Credo che il Napoli ci conosca ma domani vi sorprenderemo"

Nel giorno di vigilia della sfida tra Napoli e Bodo/Glimt, in programma domani sera alle 21 al Maradona e valida per la terza giornata della League Phase di Champions League, ha parlato in sala stampa il tecnico della formazione norvegese Kjetil Knutsen: "Dobbiamo essere consapevoli del nostro potenziale. Uno dei tratti caratteristici del nostro gioco è essere offensivi. Noi analizziamo il Napoli e proviamo a trovare i punti forti e i punti deboli. Abbiamo dei punti in comune. A prescindere da come il Napoli proverà ad attaccare, noi cercheremo di fare il nostro calcio. Si parla sempre troppo poco di come ci prepariamo noi e poco di come analizziamo gli avversari".

Aver perso l'effetto sorpresa può essere una cosa negativa?

"E' vero, non siamo più una sorpresa, ma abbiamo detto che ogni giorno proviamo a sviluppare cose nuove e per questo proveremo a essere una sorpresa così. Noi conosciamo il Napoli e per il fatto che conosciamo il Napoli domani vi sorprenderemo. Ma credo che anche il Napoli ci conosca bene. Spero solo che il Bodo sia all'altezza di competere col Napoli".

Sul Napoli.

"Il Napoli è una grande squadra, con una grande storia e una stadio fantastico. Napoli e Bodo hanno giocato contro cinquant'anni fa e il Bodo perse 2-0. Abbiamo un grande rispetto per il Napoli. Vedo i loro punti di forza e le loro debolezze. Credo che l'esito dipenderà molto da chi ci metterà più energia, più intensità, più tempo. Dovremo essere pronti e coraggiosi, dovremo prepararci a sfruttare le occasioni. Noi daremo il massimo, a prescindere da ciò che il Napoli proporrà. Non vedo l'ora di essere in panchina domani. Sappiamo del risultato negativo col Bayern Monaco, ma abbiamo dimostrato di essere migliori".

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