© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La prima scelta per la difesa del Bologna resta Lyanco Evangelista, ma nel caso in cui Mihajlovic non dovesse ricevere in regalo il giocatore che ritiene perfetto per sistemare la difesa, sono già pronte due alternative. La prima è Kevin Bonifazi, come il brasiliano di proprietà del Torino; la seconda è quella che porta a Juan Jesus della Roma, che però ha un contratto oneroso da 2,5 milioni di euro a stagione e che quindi rischierebbe di alzare il tetto ingaggi che Saputo invece non vorrebbe toccare. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.