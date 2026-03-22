Bologna, Zortea al 45': "Primo tempo bloccato, continuiamo a provarci"
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Nadir Zortea, difensore del Bologna, ai microfoni di Dazn ha parlato così all'intervallo della sfida con la Lazio: "Partita bloccata ed equilibrata, stiamo cercando di trovare il maggior spazio possibile. Ma gare come queste, soprattutto nel primo tempo, sono così: questo non deve spaventarci, serve velocità nel verticalizzare e poi dobbiamo sfruttare le occasioni".
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