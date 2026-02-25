Live TMW Bologna, Zortea: “Posso giocare anche a sinistra. Sarà una gara di grande ritmo”

Alla vigilia della gara valevole per il ritorno dei playoff di Uefa Europa League 2025-2026 tra Bologna e Brann - in programma domani alle ore 21 allo stadio Renato Dall'Ara -, è intervenuto Nadir Zortea. Il terzino rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

14.45 - L'inizio della conferenza stampa è previsto per le ore 15

15.00 - Inizia la conferenza stampa di Nadir Zortea.

Come si trova a giocare a sinistra?

"È un ruolo che posso fare, sono a disposizione per giocare sia a destra sia a sinistra. Per me cambia solo la posizione del corpo da tenere in campo".

Cosa c'è stato di diverso tra la prima e la seconda partita con il Brann?

"La prima volta che li abbiamo affrontati è stata una partita condizionata dall'uomo in meno. In Norvegia abbiamo fatto una partita molto attenta dal punto di vista tattico. Sicuramente domani sarà una partita di grande ritmo perché loro cercano molto la profondità una volta con il terzino una volta con l'esterno. Per domani siamo pronti".

15.20 - Termina la conferenza stampa di Nadir Zortea.