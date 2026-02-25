Bologna, Zortea: "Il mister ha ragione: quelli forti giocano ogni 3 giorni e noi vogliamo esserlo"

Il difensore del Bologna Nadir Zortea ha parlato a Sky Sport prima del match di domani contro il Brann, ritorno del playoff di Europa League dopo il successo per 1-0 all'andata in Norvegia:

Viste le assenze di Miranda e Lykogiannis, potrebbe agire a sinistra...

"A sinistra ho già giocato e mi trovo bene, a volte cambia un po' la postura dell'impostazione ma con un lavoro mentale non ci sarà problema. Dove mi vorrà utilizzare il mister io starò".

Cosa aspettarsi dalla sfida di domani?

"Sappiamo di essere in vantaggio ma veniamo da tre vittorie consecutive e vogliamo ottenerne un'altra. Un gol non credo basti per dire che siamo favoriti, la partita è aperta e noi la giocheremo per vincere".

Come si sta evolvendo il Bologna in questa parte della stagione?

"All'interno di una stagione ci sono tanti periodi diversi, ora ci stiamo adattando a quello che questo richiede. Magari fra un po' torneremo ad aggredire alti, ma per ora siamo solidi e forti così".

L'Europa che pensiero è per voi?

"Il mister ci dice sempre che quelli forti giocano ogni 3 giorni. Non deve essere una stanchezza, non vogliamo privarci di queste sensazioni ma anzi viverle sempre di più da qui a fine stagione".