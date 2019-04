Borja Valero arma in più: spagnolo prezioso per l'Inter da Champions

© foto di LINGRIA/PHOTOVIEWS

Risultato finale: Inter-Roma 1-1

Non doveva neanche scendere in campo, invece ripaga la fiducia di Luciano Spalletti e del pubblico interista. Borja Valero sembra aver messo da parte la carta d'identità e continua a disegnare geometrie in campo, senza però tirarsi indietro quando costretto a ripiegare qualche metro più dietro per aiutare i compagni.

Lo spagnolo ha rappresentato un'arma in più dell'Inter nella gara contro la Roma, squadra in cui lo stesso Spalletti avrebbe voluto allenarlo. Invece i due si sono incontrati a Milano e stasera l'ex Fiorentina e Villarreal è riuscito a dettare i tempi del gioco, per il bene della manovra nerazzurra. Tanti palloni toccati e la certezza che, quando necessario, è sempre pronto a scendere in campo per sputare sangue. Guai, però, a sentirsi già in Champions visto il terzo posto in classifica. "C'è ancora da lavorare", le sagge parole di Borja Valero che - nonostante manchino solo cinque gare al termine della Serie A - sa benissimo che c'è ancora da pedalare per conquistare il pass che vale l'Europa dei grandi.