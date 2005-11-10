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Bove scherza sul ritorno al gol dopo 506 giorni: "L'arbitro mi ha pure ammonito, senza cuore"TMW
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Giacomo Iacobellis
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04.10.2026 14:23Serie A
Il centrocampista del Watford parla da Trento: "Ho avuto un anno e mezzo per pensare all'esultanza, anche se mi immaginavo una rovesciata sotto al sette".
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Edoardo Bove, intervenuto sul palco del Festival dello Sport di Trento, ha scherzato anche sul suo primo gol dopo il lungo stop per i noti problemi al cuore accusati durante Fiorentina-Inter del dicembre 2024. Di seguito il commento del centrocampista del Watford sull'esultanza, con tanto di ammonizione, vista contro il Wrexham lo scorso 17 marzo.
Il ritorno al gol di Bove
Come hai pensato l'esultanza per il tuo primo gol dopo il rientro?
"Ho avuto un anno e mezzo per pensarci, anche se mi immaginavo una rovesciata sotto al sette. Invece a porta vuota (ride, ndr). Negli stadi inglesi hai i tifosi a due centimetri e sono andato lì diretto. Avrei voluto abbracciarli, ma so che non è permesso. L'arbitro comunque mi ha ammonito: senza cuore (ride, ndr)".
Fonte: Dagli inviati, Lorenzo Marucci e Daniele Najjar
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