Bove: "Mi piacerebbe tornare in Italia. Roma da Scudetto? È troppo presto"

Edoardo Bove, centrocampista del Watford ed ex Roma, è tornato a parlare della sua avventura in Inghilterra ai microfoni di VoceGiallorossa: "Sono davvero contento dell'esperienza che sto facendo, perché ho sempre avuto un po' il pallino di voler vedere cosa ci fosse fuori dall'Italia. Sono sempre stato attratto soprattutto dal calcio inglese, anche per il tipo di giocatore che sono: è un calcio molto più diretto e fisico. Allo stesso modo, non posso negare che continuo a guardare la Serie A e la Nazionale, quindi sono molto legato al calcio italiano.

E perché no, in futuro, se ci sarà la possibilità, mi piacerebbe tornare in Italia. Per me era importante tornare a giocare. Non importava dove, quando, come o perché. Tornare su quel prato verde era la cosa fondamentale e, finché avrò la possibilità di farlo, sarò contento".

La Roma di oggi

Bove parla anche dell'andamento della squadra capitolina: "Mi piace molto il tipo di gioco di Gasperini, uomo contro uomo. Ci ho giocato contro proprio con la Roma ed è faticoso. Soprattutto a centrocampo c'è un grande interscambio, quindi è un tipo di calcio che a me piace e non mi vedrei male nella sua idea di calcio. Allo stesso tempo, mi sembra davvero troppo presto per parlare di Scudetto. C'è un percorso che va avanti dall'anno scorso e io lascerei lavorare chi è lì dentro con la massima tranquillità".