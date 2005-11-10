1 dicembre 2024, a Firenze, al Franchi, si gioca Inter-Fiorentina. Fischio d’inizio alle ore 18. Minuto diciassette, il gioco è fermo. L’arbitro Doveri e la sua squadra stanno revisionando un gol di Lautaro Martinez, poi annullato.

Negli Emirati Arabi sono le ore 21. L’agente di Edoardo Bove, Diego Tavano, si trova da quelle parti e guarda la partita sul cellulare. Il segnale si interrompe, Tavano sa che è una partita importante per la Fiorentina ma anche e soprattutto per il suo assistito. Impreca, non sa che di lì a poco, dopo il gol annullato a Lautaro Martinez, Edoardo sta per andare incontro a qualcosa di più grande di lui. Gli arrivano messaggi di conforto sul cellulare, non capisce. Edoardo Bove si china per allacciarsi le scarpe e subito dopo essersi rialzato si accascia per terra. Compagni e avversari richiamano l’attenzione dei sanitari, la situazione sembra già preoccupante a primo impatto. È un arresto cardiaco, Bove corre via in ambulanza. Ricovero in terapia intensiva. Per fortuna, nessun danno di natura neurologica. A Edoardo, nei giorni successivi, viene impiantato un defibrillatore sottocutaneo rimovibile. Amici e familiari si stringono attorno al giovane colpito da qualcosa di più grande di lui. Un calvario che però ha superato brillantemente tornando in campo, in Inghilterra, con la maglia del Watford.

Nei cinema di tutta Italia è sbarcato “In un battito”, il documentario che vede Bove protagonista. Un docufilm dal quale, oltre a un ragazzo appassionato e innamorato del pallone, emerge il quadro del procuratore, Diego Tavano, il cui rapporto va ben oltre quello tra un agente e un calciatore. A raccontare l’idea del film, con uno sguardo al futuro di Edoardo Bove, è proprio l’agente a TuttoMercatoWeb.com.

Tavano, come è nata l’idea del documentario?

“Subito dopo che era fuori pericolo parlavamo con i genitori e con Edoardo, che ha approcciato dicendo: ‘Ma che dici se ci facciamo seguire e vediamo dove arriviamo?’. Così mi sono subito attivato cercando di dargli una mano. Ho chiamato Edoardo Leo, gli ho spiegato l’idea e ci ha messo subito a disposizione una troupe. Tutto ciò che si vede nel film è vero. Reale”.

Nel docufilm emerge un ragazzo innamorato del calcio e con delle fragilità dovute al momento. Difficile, solitamente, aprirsi così pubblicamente…

“Aveva ventidue anni quando è successo l’incidente, vi posso garantire che mi ha insegnato tante cose nonostante la sua giovane età. Mi ha insegnato ad avere più coraggio, quando gli parli ti dà l’idea di essere un uomo maturo. Solo un ragazzo del genere poteva avere la forza e l’umiltà di spogliarsi completamente di qualsiasi tipo di freno inibitorio e farsi vedere nei momenti di difficoltà e condividere con tutti il messaggio di non mollare. Il suo obiettivo era quello di giocare a calcio, è la sua vita. E con tutte le sue forze è riuscito a tornare in campo. Già prima del film e di tutto ciò che stavamo costruendo sapeva che avrebbe dato un messaggio a tutte le persone che vivono un momento di difficoltà. Voleva far vedere che non bisogna mai mollare, una caratteristica dell’Edoardo calciatore”.

Si guarda indietro e ripensa all’1 dicembre 2024. Cosa le viene in mente?

“Quel giorno ero negli Emirati Arabi, lontano. Non l’ho mai raccontato: Edoardo stava facendo bene, era in un momento top e sapevo che era una partita importante. Come mi succede con alcuni dei miei atleti, quando guardo le partite lo faccio con grande tensione. Stavo guardando la partita, a un certo punto salta il segnale. Subito dopo il gol annullato di Lautaro si blocca il segnale, io impreco. Non ho visto in diretta il momento dell’incidente, come un segnale per non farmi soffrire e stare male. E intanto mi arrivavano messaggi del tipo: ‘Facci sapere come sta Edoardo’, oppure ‘Stai tranquillo, non è niente’. Vedo Lautaro fare gol e si stacca la linea. Non poteva essere successo niente, ho pensato che si fosse fatto male a una caviglia o a un ginocchio. Poi mi hanno detto che Edo era andato giù. Inizio a tremare, ero lontano, inerme. Dopo sette-otto minuti è ripartito il collegamento. Non ho visto quello che gli era successo, qualcuno me l’ha voluto risparmiare. Altrimenti sarei caduto insieme a lui”.

Nel film emerge anche il vostro grande rapporto, che va al di là del calcio.

“Io e lui ci chiamiamo man. Un giorno vide un mio video di quando ero a New York, chiamai un poliziotto con questo appellativo e lui rise. Era un po’ spiazzato, chiamare un poliziotto Hey man è un po' singolare. Da lì in poi ci chiamiamo così. Il rapporto è pazzesco, tutte le scelte fatte le abbiamo sempre condivise. Quando la Roma ci ha messo alla porta per andare via, mi ha visto lottare contro il club senza alcun freno. Lì mi ha detto che veder lottare qualcuno per lui senza paura gli ha fatto capire che aveva la miglior persona che potesse rappresentarlo”.

A un certo punto, mentre Edoardo doveva fare la visita più importante, a stare male è lei: tachicardia e controllo medico inevitabile

“Avevo esagerato con i caffè. Era la visita più importante tra quelle che aveva fatto. Era quella decisiva per capire se potesse giocare in Inghilterra. E avevo scelto di stare fuori dalla stanza, camminavo su e giù. La tensione era talmente tanta che ho avuto un po’ di tachicardia pure io. Ma è finita lì. Il regista è stato bravissimo a montare l’episodio. Mi ero anche spaventato, ma per fortuna tutto bene. Non ho vissuto quel momento come un agente. Edoardo in quel momento era come mio figlio. Si preoccupava per me, la Fiorentina di lì a poco lo avrebbe riscattato e stavo per fare una grande operazione anche io. Ma gli ho detto di non preoccuparsi per me, è più importante averlo vicino come persona. I soldi li rifaremo più avanti”.

Come è nata l’idea Watford?

“Gian Luca Nani mi fece una telefonata ad agosto 2025. Ma venivamo da un’operazione che non ci aveva ancora fatto fare lo step per giocare. Gli dissi: ‘Ora non si può, ma teniamola viva’. Nani mi ha dato apertura. Intanto era arrivata un’offerta importante dal Canada. Ma in quel momento non contavano i soldi. Edo ha pensato solo a stare bene e così abbiamo scelto il Watford”.

Ha un contratto con il Watford fino al 2031. Dove immagina Bove l’anno prossimo?

“Quest’anno ha iniziato fortissimo. Poi ha avuto un piccolo problema a un ginocchio, ma lo ha superato completamente. Stava facendo bene, è tornato ai suoi livelli. Considerato che la Championship è un calcio differente, ha dovuto adattarsi ma lo sta facendo bene. Se non abbiamo luce verde per l’Italia, arrivare in Premier League sarebbe un sogno. Ma averlo visto esultare e fare gol è stata già una grande emozione”.

In Italia, al momento, non può giocare per legge.

“Come nostra prerogativa siamo uomini che rispettano le leggi e i regolamenti. Poter tornare a giocare in Italia sarebbe un sogno, l’auspicio che qualcosa cambi ovviamente c’è. Ma nel massimo rispetto. Di certo non faremo guerre contro chi pensa che in questo momento sia giusto così. Ma adeguarsi un po’ ai regolamenti che vediamo altrove potrebbe avere un senso, ma non siamo qui a forzare. Edo non ha mai voluto sfruttare questa sua attuale popolarità per chiedere il cambio del regolamento. C’è un disegno di legge, speriamo che il Governo trovi i fondi per la Legge Bove così da preparare più persone al primo soccorso. E colgo l’occasione per ringraziare il Senatore Marco Lombardo, che ci ha aiutato ad entrare nelle sale più importanti della politica per parlarne”.

Cosa le ha insegnato questa storia?

“Questa storia mi ha fatto scoprire che nella vita non necessariamente i legami di sangue sono quelli più importanti. Edo è uno di famiglia, come un figlio. Si può amare anche al di fuori della propria famiglia. Sono grato di aver conosciuto un ragazzo del genere, a prescindere dal calciatore. Fa parte delle persone più importanti della mia vita”.