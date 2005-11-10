Bremer al Bayer Leverkusen? La Juventus continua a seguire Tomori

Gleison Bremer è uno dei giocatori da sempre più appetibili sul mercato in casa Juventus e il Bayer Leverkusen ci sta facendo qualcosa in più di un pensiero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore a gennaio può partire per un'offerta congrua al suo valore, soprattutto dopo le dichiarazioni post-Lazio, che hanno un po' indispettito l'ambiente, comunque già ricompattato.

L'occasione low cost per la Juventus

I bianconeri non perdono di vista le opportunità che potrebbe offrire la sessione di trasferimenti invernale e una delle piste sondate conduce a Fikayo Tomori, già seguito in estate. Il centrale del Milan è fuori dal progetto di Amorim ed è stato reintegrato in rosa solo in seguito ai tanti infortuni, motivo per cui a parametro zero a giugno o a pochi milioni di euro tra qualche mese è un calciatore che può approdare alla Continassa.