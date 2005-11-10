Arrivano aggiornamenti dall'infermeria del Milan, con particolare riferimento alle condizioni di Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek. I due calciatori inglesi stanno seguendo programmi di recupero differenti, con il difensore che si avvicina al ritorno agli allenamenti con i compagni e il centrocampista che dovrà invece attendere ancora prima di conoscere le tempistiche del rientro.

Tomori già in campo, Loftus-Cheek attende un nuovo controllo

Le notizie più incoraggianti riguardano Tomori, il cui recupero sta procedendo positivamente. Il centrale rossonero ha già ripreso a lavorare sul campo, seguendo per il momento un programma individuale. Dalla prossima settimana è previsto l'inizio di un graduale reinserimento nelle sedute di gruppo. Un passaggio chiave nel percorso di recupero, anche se sarà necessario valutare le risposte del giocatore prima di stabilire quando potrà tornare a disposizione per gli impegni ufficiali.

Per quanto riguarda Loftus-Cheek, invece, il programma di recupero sta rispettando le tempistiche inizialmente stabilite. Il centrocampista inglese continuerà a seguire il percorso previsto e tra circa due settimane sarà sottoposto a un nuovo controllo. Soltanto dopo questa verifica sarà possibile definire i successivi passaggi verso il ritorno in campo. Al momento, dunque, non è ancora stata individuata una data precisa per il suo rientro.