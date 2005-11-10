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Milan, il report sull'infortunio di Tomori: c'è lesione, rischia uno stop lungo un mese

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Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 13:50Serie A
30.10.2026 13:50Serie A
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Il difensore inglese si è infortunato nel corso della partita Milan-Bologna, durante la quale ha servito anche un assist al compagno Cisse.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

L'emergenza infortuni continua a privare mister Ruben Amorim di pedine importanti per il prosieguo della stagione rossonera. Nel corso della partita Milan-Bologna, valida per il turno infrasettimanale di Serie A, il difensore Fikayo Tomori ha riportato infatti una lesione a carico del muscolo flessore mediale della coscia destra.

Il rendimento stagionale di Tomori

È previsto un nuovo controllo tra due settimane per l'ex Chelsea, che veniva da quattro presenze da titolare consecutive nelle settimane precedenti e in stagione ha fin qui collezionato 257 minuti giocati distribuiti in 5 presenze, con un assist. Tomori, oltre a saltare sicuramente il derby di domani con l'Inter, rischia uno stop lungo un mese circa.

Fonte: Antonello Gioia

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