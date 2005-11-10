Il Milan perde Tomori per un mese: quali partite salterà l'inglese oltre al derby

Il Milan perde Fikayo Tomori per un mese circa. Il difensore inglese, nella sfida di mercoledì col Bologna, ha riportato una lesione a carico del muscolo flessore mediale della coscia destra e sarà sottoposto a un nuovo controllo fra due settimane.

Quali partite salterà Tomori?

L'ex Chelsea si perderà il derby di domani con l'Inter, così come la sfida di Europa League del 5 novembre col Ferencvaros, la gara in trasferta col Genoa dell'8 novembre e probabilmente anche quella casalinga col Frosinone del 22 e quella europea sul campo dell'Olympiacos del 26. Se le tempistiche fossero rispettate, potrebbe rivedersi a Cagliari il 30 novembre.

Il rendimento stagionale di Tomori

Dopo essere stato reinserito nelle rotazioni del Milan da mister Amorim, in questa stagione il centrale inglese ha fin qui collezionato 257 minuti giocati distribuiti in 5 presenze, con un assist realizzato proprio contro il Bologna.