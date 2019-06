© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jesse Joronen (26) è pronto a lasciare la Danimarca per approdare in Italia. La Gazzetta dello Sport in edicola scrive che il portiere finlandese è promesso sposo del Brescia. Le rondinelle investiranno cinque milioni di euro per ingaggiare l'estremo difensore di proprietà del Copenhagen.