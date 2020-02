Brescia-Udinese, i voti ai tecnici: Gotti sfortunato, Lopez sognava già

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Brescia-Udinese 1-1 (81’ Bisoli, 92’ De Paul)

Un punto che serve a poco in termini di classifica, ma che tiene comunque vive le speranze del suo Brescia. Si può riassumere così l'esordio sulla panchina delle Rondinelle di Diego Lopez, dominato per larghi tratti del match dall’Udinese di Luca Gotti, pur riuscendo a iniziare la sua nuova avventura con un pareggio e non con una sconfitta.

DIEGO LOPEZ 6 - Oggi sarebbe potuta andare meglio, visto che il suo Brescia era riuscito a passare in vantaggio all’81’ sfiorando pure il raddoppio nel finale con Donnarumma. Ma anche molto, molto peggio, considerando le due traverse e la mole di gioco superiore costruita dall’Udinese per 90 minuti. Diego Lopez non ha stravolto i suoi, è ripartito dalle certezze di Corini e, dopo un primo tempo incolore, almeno nella ripresa si è vista una reazione. Bene la fase difensiva, meno quella offensiva. Il lavoro da fare è tanto, il tempo però è poco. E i successi di Genoa e Lecce non hanno certo aiutato...

LUCA GOTTI 6 - Sfortunato è dire poco. La sua Udinese oggi domina in lungo e in largo, colpisce due traverse (prima Lasagna e poi De Paul) e va addirittura in svantaggio a causa della sua unica sbavatura difensiva in tutta la partita. Ai punti i bianconeri avrebbero sicuramente meritato i tre punti, ma tra un po’ di imprecisione sotto porta e un conto apertissimo con la Dea bendata il pomeriggio del Rigamonti alla fine ha invece rischiato di beffarli. In quanti sarebbero riusciti a ripristinare comunque il pari nel recupero dopo la mazzata psicologica di Bisoli all'81'?