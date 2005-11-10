Bucchioni: "Napoli, sul caso De Bruyne sto dalla parte di Allegri"

A commentare i fatti della Serie A alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, è stato il giornalista Enzo Bucchioni. Ed è partito da Allegri: "Il caso De Bruyne? Io sto dalla parte dell'allenatore. Anche se sei De Bruyne, ti devi adattare a quello che ti dice l'allenatore, anche se non lo condividi. Sei un professionista, certe cose non aiutano. Allegri è lì per gestire lo spogliatoio, ha una serie di poblematiche e non devi creare altre problematiche, che già sono troppe. Devi cercare di aiutare compagni e club a risolvere certe cose".

Juve, a Vigo la ribalta col doppio 9. E' una strada da percorrere?

"Riparte da un attaccante, davanti ne hai troppi leggeri. Kolo Muani però non è un centravanti. Wltemade lo è di più. Kolo Muani la posizione ideale è il sottopunta. Per me con la Lazio torna con un attaccante. Deve dare delle certezze, se continua a cambiare non lo fa".

Milan, male Camarda ieri:

​​​​​​​"Su Camarda dico che non è ancora pronto per questi livelli, lo ha dimostrato anche al Lecce. Ha solo 18 anni. ha bisogno di un calcio diverso. E' uno che ha bisogno che la squadra giochi per lui".

Inter, continuare con Martinez in porta?

"C'è da capire se sui difetti ci si può lavorare, perchè il portiere c'è. Non è un portiere perfetto ora, ha delle difficoltà. La società deve capire se può lavorarci in poco tempo, dandogli più tranquillità".

Cosa salviamo dalla settimana europea?

"Salvo la Roma, quei 75' di calcio sono stati di livello europeo. C'era personalità, movimento. Il Como è in difficoltà, sembra abbia perso la gioia di giocare, il divertirsi, forse qualche giocatore pensa di essere un fenomeno. Anche Fabregas non mi è piaciuto, ha fatto il fenomeno cambiando troppo. In EL si è vista la Juve, con Spalletti che si sta impadronendo del gruppo. Si vede il Milan, che ha bisogno di tempo per crescere".