"Si è confermata la crescita ulteriore del Milan. Abbiamo visto nelle precedenti partite europee dei turnover e quanta fatica ha fatto. Ora anche le secondo linee sono al livello degli altri. Poi ci sarà il mercato, se faranno qualcosa può lottare per lo Scudetto. Se compra un attaccante, come ha promesso Cardinale, può lottare". Lo ha detto alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, il giornalista Enzo Bucchioni, parlando della tornata europea e delle sensazioni lasciate, con le italiane tutte vittoriose (tranne i pareggi di Roma e Napoli).

Atalanta un flop con Sarri finora?

"Siamo ancora lontani. Sono passati quattro mesi, si è parlato di cambiamento, degli infortuni e le difficoltà di lavorare visto che si gioca ogni tre giorni. la società lo sta ancora supportando, ma mi sarei aspettato di più. Vedo poca motivazione e voglia di cambiare modo di giocare da parte di qualche giocatore. Non parlo ancora di crisi di rigetto, ma qualche segnale c'è. Si aspettava di più anche Sarri, l'ho sentito questa estate ed era entusiasta. Pensava di fare grandi cose con Scamacca, e invece...E' una situazione che assomiglia a quella della Juve del 2019. C'è stata una sorta di crisi di rigetto. Era un gruppo che aveva vinto tanto, e anche l'Atalanta ha fatto grandi cose. C'è ancora la voglia di rimettersi in discussione? Per fare quello che chiede Sarri, devi lavorare duramente. E qualcuno magari si chiede chi glielo fa fare".

Napoli, segnale per risalire fino a dove?

"Sì, mi ha impressionato con la personalità messa in una sfida difficile. Già in altre partite di cartello si è vista. Voglio vedere se col Sassuolo l'atteggiamento è lo stesso, allora posso dire che lo stiamo recuperando questo Napoli".

Come ha visto la Roma a Parigi?

"In altre partite la Roma si era buttata via, stavolta no. E' stata fino all'ultimo in partita, non ha mai esagerato. E' un passaggio di maturità importante".

Juve, poker all'Omonia Nicosia:

"Spalletti a fine partita ha sottolineato che le difficoltà ci sono sempre, in ogni partita. Mi è venuto un dubbio su Ekhator: c'ha un ragazzo forte in casa lì davanti o deve andare sul mercato per cercare altro?".

Como-Juve, il bivio per i bianconeri?

"Abbiamo visto la partita col Venezia, la Juve ha sofferto prima di fare i 4 gol. In teoria dovrebbe essere la partita della svolta, visto che il gruppo sta crescendo e deve fare un esame di maturità. Ma mancano le premesse purtroppo per fare il colpo. Difficile cambiare tutte quelle qualità che mancano a questa squadra. Abbiamo parlato di una Juve malata finora, senza centravanti, senza regista, con un Douglas Luiz in un calo preoccupante. Non ci sono le premesse per una svolta della Juve in questa partita".