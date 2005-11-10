L’ingombrante presenza di Antonio Conte attorno alla panchina della Juve s’è dissolta. Almeno per il momento. Spalletti l’ha rimandato in tribuna grazie a un secondo tempo convincente, a una vittoria rotonda contro il Venezia. Tutto bene? Tutto a posto?

Assolutamente no e l’allenatore della Juventus lo sa. Per far spegnere le voci e chiudere il dibattito servono i risultati, deve crescere soprattutto il gioco non bello neppure ieri con un primo tempo inguardabile. Cosa serve? Spalletti l’ha detto chiaro e tondo, gli manca un centravanti fisico, capace di vincere i duelli, di stare spalle alla porta per aprire spazi ai compagni e soprattutto capace di vedere la porta. Nessuno dei tre in rosa, neppure il giovane Ekhator, ha queste caratteristiche e allora l’allenatore non l’ha mandato a dire ai dirigenti della Juve.

Ma chi ha queste caratteristiche? Il più gettonato è Sorloth che l’Atletico Madrid è disposta a trattare. La Juve lo vorrebbe in prestito con diritto. Per qualcuno anche Varela potrebbe essere finito nel mirino, ma l’investimento sarebbe troppo alto e quattro mesi di serie A forse sono pochi per una valutazione congrua. Ma i dirigenti bianconeri vogliono andare oltre Spalletti, è evidente che per completare la rosa servano un esterno sinistro per il deludente Cambiaso e un regista più vivo di un Douglas Luiz poco dinamico. I nomi in pole position sono quelli di Udogie del Tottenham e del danese Hojbjerg sul quale però dall’estate scorsa c’è anche la Fiorentina. Si tratta di capire se i viola hanno strappato o meno qualche impegno prima dell’interesse dei bianconeri.

Anche il Milan che ha divertito battendo e sommergendo di reti il Frosinone per una volta ingenuo, vuol fare un grande mercato. Da quando Cardinale ha preso direttamente le redini del club c’è un’energia nuova e tante risorse. L’idea è chiara, riportare il Milan al livello dell sua storia e del brand anche in Europa e non solo in Italia. Per farlo, ovvio, servono campioni e grandi giocatori. Vista l’incertezza di Tresoldi, ma non solo, aumenta l’innamoramento di Cardinale per Endrick. Il brasiliano del Real Madrid l’ha stregato, la richiesta è arrivata direttamente a Florentino Perez e pure Mourinho sembra essersi arreso. “Lo terrei, ma se il club vuole fare altrimenti…”, parole chiare che avvicinano il ragazzo al Milan.

Ma non basta. I riflettori sono accesi anche su Bruno Fernandes che non vuole rinnovare con il Manchester. Arriverà a parametro zero o è possibile trovare una soluzione poco onerosa già per gennaio vista la situazione complicatissima del club inglese? Lo vedremo, ma se il Milan pensa allo scudetto la classifica corta e il crescere della qualità delle prestazioni autorizzano a crederci.

E se è vero che davanti hanno vinto tutte, invece la superfavorita Inter dopo aver perso il Derby continua a lasciare qualcosa per strada. Ieri sera s’è fatta riprendere dall’Atalanta (rocambolesco 4-4) dopo essere stata nettamente in vantaggio e nonostante un grande Pio Esposito. Il vistoso calo di concentrazione a certi livelli è inaccettabile, anche l’allenatore con i troppi cambi ha dato segnali sbagliati, forse pensava che la partita fosse già vinta. Merito dell’Atalanta che non ha mai mollato, ma la gestione della gara dell’Inter è stata pessima segno che quando arriva la Champions qualcosa si inceppa nella testa dei nerazzurri, faticano a gestire due impegni ravvicinati di alto livello. E uscito Calhanoglu ancora infortunato, è mancata la luce. Per sostituirlo nel ruolo curiosa la scelta di Sucic e non di Stankovic, decisione che sa di bocciatura.

E’ tornato invece a vincere il Napoli con un corto muso caro ad Allegri, ma pure qui il problema del gol sta diventando sempre più evidente. Che fare? De Laurentiis sarebbe pronto a investire su Varela, gli piace, lo avrebbe convinto. Il Monza chiede una cifra vicina ai trenta milioni, un’enormità, però Manna non s’è spaventato. Si cerca una soluzione praticabile già per gennaio con Lucca nel piatto e un altro giocatore che può essere Giovane. Non sarà facile, il Monza punta al cash.

E stasera la giornata chiude proprio con il Monza e il cannoniere Varela che vorrà mettersi ancora di più in evidenza contro la Fiorentina dalla difesa di burro. Gara che diventa così scivolosa per la Viola che deve assolutamente vincere per lasciare le zone pericolose. Dopo due mesi Vanoli recupera un giocatore fondamentale come Atta almeno per la panchina.