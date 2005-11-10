"Ci leggo in questa vicenda una questione emozionale, personale. Il desiderio di Conte di tornare lì che potrebbe sorpassare tutte le difficoltà evidenti della Juve". Questo il parere del giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com, sulle parole di Antonio Conte delle scorse ore, quando ha aperto a un ritorno in bianconero. E ha aggiunto: "Per tornare credo rinuncerebbe a tutto. Perché ci sta lavorando tanto a questo. E' una sfida personale, lo ha detto, ha lasciato un lavoro non finito, con un filo spezzato in maniera brusca. Gli fa vedere che anche in questa situazione è determinante. Per la Juve del post-Spalletti scelgo Conte comunque. Inzaghi comunque è stato due anni in Arabia, fossi un dirigente di una big ci penserei, tutti quelli tornati da lì hanno faticato molto, da Pioli a Garcia. Se fossi un dirigente devo puntare sull'emozione, su Conte. Alla Juve vogliono ritrovare l'identità e Conte porta proprio questo".

Nico Paz e Mastantuono, chi le piace di più?

"In questo momento è più avanti Nico Paz, anche per l'età e l'esperienza che ha avuto. E' migliorato tantissimo da noi, il percorso che sta facendo ora Mastantuono alla Fiorentina. Da talento devi diventare giocatore, un passaggio che Nico Paz ha già avuto. Mastantuono pensa ancora alla giocata, ma devi avere anche l'occhio per servire chi è messo meglio in campo. Per me è una cosa giornalistica parlare di chi sostituirà Messi con la 10 in Argentina, sono due ruoli diversi e Nico è un 10".

Gattuso sta facendo un miracolo?

"Miracolo del lavoro, delle idee. Gattuso è sempre stato sottovalutato come allenatore. Anche in Nazionale ha preso una squadra distrutta e gli ha ridato un senso, poi è stato sfortunato nello spareggio. C'è un gruppo ora che gli va dietro. C'era un partito che diceva che Gattuso non era buono come allenatore. E' un buon allenatore, ha fatto un lavoro straordinario già a Pisa".