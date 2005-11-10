C'è la coda per riportare Calabria in Serie A: a Sassuolo e Torino si unisce il Cagliari
Questo che sta per cominciare ufficialmente potrebbe essere il calciomercato estivo in cui Davide Calabria torna a giocare in Serie A. Sono infatti già diverse le realtà del nostro massimo campionato già accostate al laterale difensivo classe 1996, che un anno fa lasciava l'Italia per il Panathinaikos, in Grecia.
Nei giorni scorsi per Calabria era uscito l'accostamento al Torino, una delle squadre di Serie A che deve rifarsi il look sulle fasce, mentre nelle scorse ore è emersa per l'ex capitano del Milan anche la pista che potrebbe portarlo al Sassuolo.
La lista di club italiani che ammirano Calabria e sarebbero disposti a riportarlo nel nostro paese, però, conta anche una terza realtà, il Cagliari. In corso le valutazioni del caso da parte di ciascuna delle tre squadre, soprattutto in virtù di un ingaggio che per tutte sembra fuori parametro.