© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alfredo Donnarumma porta in vantaggio il Brescia alla Sardegna Arena al 54'. L'attaccante spiazza dal dischetto Rafael e realizza la sua prima rete in Serie A, peraltro all'esordio. Massima punizione assegnata attraverso l'ausilio del VAR per un mani in area di Cerri.