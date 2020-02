vedi letture

Cagliari, convocata conferenza a sorpresa alle 18. Si parla dell'infortunio di Pavoletti?

Conferenza stampa a sorpresa in casa Cagliari: il club sardo ha convocato i media presso la sala stampa del Centro Sportivo di Assemini alle ore 18, senza comunicarne l'argomento tuttavia. Il focus dovrebbe essere, ancora una volta, il nuovo infortunio di Leonardo Pavoletti, con particolare riguardo alle indiscrezioni che stanno circolando sul web e nel capoluogo sardo al riguardo. Come sempre seguiremo la conferenza stampa LIVE su TMW grazie al nostro inviato.

Il caso Pavoletti - A riguardo il club ha voluto, nei giorni scorsi, già fare parzialmente chiarezza: "Nelle ultime ore stiamo assistendo ad un florilegio di ricostruzioni fantasiose che non meritano di essere minimamente commentate. Noi siamo da un lato addolorati per quello che è accaduto a uno dei nostri calciatori e dall'altro concentrati sul lavoro in campo. Domenica ci aspetta un'altra battaglia. Da combattere insieme a questo splendido gruppo che non smette mai di inseguire il suo sogno".