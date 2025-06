Ufficiale Cagliari, Cossu, Longo e Muzzi entrano nell'area tecnica: collaboreranno con Angelozzi

Dopo la nomina di Guido Angelozzi come direttore sportivo, il Cagliari ha ufficializzato l'inserimento di Andrea Cossu, Gianluca Longo e Roberto Muzzi nell'area tecnica della società. Di seguito la nota dei sardi:

"Il Cagliari Calcio comunica l’ingresso nell’area tecnica della prima squadra del Club di Andrea Cossu, Gianluca Longo e Roberto Muzzi, che collaboreranno a stretto contatto con il Direttore Sportivo Guido Angelozzi.

Saranno coinvolti in diverse attività strategiche: monitoraggio e supporto dei calciatori in prestito, attività di scouting in Italia e all’estero, coordinamento con il settore giovanile – in particolare con la Primavera – operando nel rispetto delle linee guida definite dalla direzione sportiva.

Roberto Muzzi, ex attaccante e icona della storia rossoblù – 64 reti in 158 presenze con il Cagliari – prosegue il suo percorso nel Club, dopo aver ricoperto ruoli chiave tra prima squadra e settore giovanile. Figura di riferimento per i giovani, Muzzi porta con sé valori sportivi e umani maturati in una lunga esperienza da calciatore e tecnico, facendone un punto di raccordo fondamentale tra prima squadra e vivaio.

Andrea Cossu, simbolo del Cagliari con 270 presenze ufficiali, è da tempo inserito nell’organigramma del Cagliari Calcio. Dopo il ritiro, ha intrapreso un percorso di crescita dirigenziale nell’area tecnica e in quella scouting dedicata alla prima squadra, lavorando sul fronte nazionale e internazionale nel monitoraggio dei profili potenzialmente di interesse per il mondo Cagliari. Ha consolidato così negli anni una competenza sempre più trasversale, che si unisce rinomata conoscenza del territorio, passione e identità rossoblù.

Gianluca Longo, scout tra i più stimati del panorama nazionale, si è distinto per il suo acume nell’individuare talenti emergenti e per un approccio analitico e meticoloso allo scouting. In passato ha lavorato con successo allo Spezia e al Frosinone, accanto proprio al direttore Angelozzi e ricevendo nel 2023 il riconoscimento come Miglior Responsabile Area Scouting della Serie B.

Con queste nuove sinergie, il Cagliari rafforza la propria struttura tecnica, puntando con decisione sullo sviluppo del talento e su una visione progettuale orientata alla crescita sostenibile.

Ad Andrea, Gianluca e Roberto l’augurio di buon lavoro in questa nuova avventura".