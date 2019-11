© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manita Cagliari. Questa volta si prende completamente la scena Radja Nainggolan con un missile terra-aria che si infila nel sette: 5-0 sulla Fiorentina al 65', sardi a valanga e viola che non riescono ad arginarli. Secondo gol in campionato per il belga, che prima del capolavoro personale aveva servito già in questa partita tre assist.