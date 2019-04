Cagliari, Padoin: "Orgogliosi del punto col Toro, sabato un match-point"

Fonte: cagliaricalcio.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il jolly del Cagliari Simone Padoin, che oggi ha raggiunto quota 300 partite in Serie A, ha commentato così il suo traguardo e il pareggio col Torino: "È bello innanzitutto arrivare ad un traguardo simile, ma preferisco guardare avanti con positività ed entusiasmo. Oggi sono stato felicissimo di ritrovare il posto in squadra, ho saputo di giocare questa mattina".

Sul pareggio col Toro. "Siamo orgogliosi e soddisfatti, non solo per il punto che ci porta più vicini alla salvezza, ma anche per come l’abbiamo conquistato. Nel primo tempo non abbiamo praticamente corso rischi, nella ripresa siamo riusciti a mantenere la lucidità dopo essere andati in svantaggio e abbiamo colto il meritato gol del pareggio. La partita è stata bella e intensa, anche nervosa in certi momenti, ma tutto sommato corretta. Ci aspettavamo un Torino così aggressivo, conoscevamo le sue caratteristiche di squadra fisica, ma abbiamo dato una bella risposta, lottando alla pari con loro”.

Sul momento del Cagliari: "La squadra nell’ultimo mese e mezzo ha compiuto dei grandi progressi. Tutti gli ingranaggi stanno funzionando alla grande, anche in trasferta ci stiamo esprimendo al meglio e stiamo bene dal punto di vista fisico”.

Sul match-point col Frosinone di sabato: "La prossima contro il Frosinone può essere il match-point salvezza. 40 punti sarebbero una quota che darebbe una buona sicurezza. Quella col Frosinone sarà una partita decisiva, noi la giocheremo con l’entusiasmo e la spensieratezza dati dalla nostra classifica. Sono sicuro che il pubblico ci trascinerà come ha sempre fatto dall’inizio del campionato. Poi ci aspetterebbero altre cinque partite importanti, suggestive da giocare contro avversari come Roma e Napoli".