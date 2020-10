Cagliari, Pavoletti sogna l'ora del riscatto: contro il Torino potrebbe tornare titolare

vedi letture

Dopo un anno di tormenti, Leonardo Pavoletti è in corsa per conquistare un posto tra i titolari del Cagliari in vista della sfida di domani contro il Torino. Secondo il Corriere dello Sport, l'attaccante si giocherà il posto alla pari con gli altri, una novità dopo mesi di difficoltà. Simeone resta in pole, ma il toscano ha voglia di riscatto anche dopo ciò che è successo durante il mercato, quando il club in alcuni frangenti ha provato a cederlo.