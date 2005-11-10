Il Cagliari perde Winks per problemi alla schiena, al suo posto torna dopo oltre un mese Gagliardini

Dopo un primo tempo senza emozioni, la ripresa della sfida tra Cagliari e Bologna si è aperta con una novità per la squadra di Fabio Pisacane. A causa di un problema fisico rimediato nel primo tempo, infatti, i sardi hanno dovuto rinunciare all'inglese Harry Winks. Al suo posto il tecnico campano ha scelto di mandare in campo Roberto Gagliardini. Per l'ex Inter si tratta di un ritorno in campo dopo oltre un mese e la terza presenza con la maglia del Cagliari dopo i sedici minuti contro il Lecce e i cinque contro l'Udinese, il 19 settembre scorso.

Problemi alla schiena per Winks

Per quanto riguarda Winks, il regista ha accusato un problema alla schiena nel primo tempo. Inquadrato dalle telecamere, l'ex Tottenham sembrava stesse spiegando ad un membro dello staff medico di Pisacane di aver subito una specie di colpo della strega. Nelle prossime ore sono comunque attese comunicazioni ufficiali che chiariranno l'entità dell'infortunio.

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