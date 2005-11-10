Cagliari, Winks: "Romano ha la mentalità giusta. Pisacane vuole che io sia un leader"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Cagliari Harry Winks ha parlato della stagione in corso della squadra rossoblù soffermandosi anche su Alessandro Romano che sta sbocciando con la maglia degli isolani: "Good player ha la mentalità giusta. Il primo obiettivo deve essere mantenere la categoria. La squadra è forte, lo staff è valido. Siamo giovani, ma all’interno c’è anche esperienza. Quel che ho notato subito è che è una squadra umile. Ma non bisogna mai smettere di lottare".

Il giocatore inglese prosegue parlando di Fabio Pisacane: "Da quando sono arrivato vuole che io sia un leader, specialmente per i più giovani. E che parli in campo. Per lui devo essere quello che si fa dare la palla, che detta i tempi e cerca di controllare la partita. Chiede che guidi la squadra e che sia quasi un allenatore aggiunto in campo".

Dopo la sconfitta per 4-0 in quel di Monza il centrocampista, elemento comunque di esperienza, non si è fatto sentire in quanto "a caldo bisogna mantenere la calma. Ci ha detto di stare tranquilli. A Monza dopo il secondo gol c’è stato un calo. La cosa più importante è combattere sempre. Credo che tutti abbiano compreso questo aspetto".