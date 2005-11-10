Fabio Pisacane ritrova il proprio metronomo in vista della sfida casalinga da tutto esaurito contro il Milan di lunedì sera: ieri in allenamento Harry Winks ha dato segnali incoraggianti - riferisce La Gazzetta dello Sport -, smaltendo i fastidi alla schiena che lo avevano costretto a fermarsi dopo il primo tempo di Cagliari-Bologna del 24 ottobre. L'assenza del regista inglese ha pesato sul cammino rossoblù, coinciso con il ko contro i felsinei (0-2), le sconfitte nelle trasferte romane contro Lazio e Roma e il passo falso a Como, con il solo successo interno sul Frosinone a interrompere la serie negativa.

Buone notizie

Il recupero di Winks si accompagna a un'altra notizia positiva per la mediana: Michel Adopo ha smaltito il problema accusato a Como ed è tornato a lavorare regolarmente in gruppo. Una linea formata da Winks, Romano e Adopo alza qualità e palleggio nella gestione del ritmo, mentre Alessandro Deiola resta una risorsa preziosa per intensità e leadership, pur apparendo meno probabile un suo arretramento in difesa visti i progressi di Kofler e la solidità garantita da Rodriguez.

Occhio al colombiano

Sul fronte prospettive, da dicembre potrebbe entrare nel vivo il confronto tra il club e Yerry Mina sul futuro. Il difensore colombiano (32 anni) non ha intenzione di lasciare la Sardegna, ma resta da monitorare l'eventuale richiamo di squadre spagnole legate alla prospettiva di disputare una competizione europea. Il contratto del giocatore legato al Cagliari ha validità fino all'estate del 2028 attualmente.