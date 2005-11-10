Cagliari, problema muscolare dell'ultimo minuto per Winks: col Frosinone non è neanche in panchina

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Cagliari, problema muscolare dell'ultimo minuto per Winks: col Frosinone non è neanche in panchinaTMW
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Simone Bernabei
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Oggi alle 14:30Serie A
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07.11.2026 14:30Serie A
Il centrocampista inglese dovrà saltare la gara col Frosinone per colpa di un problema muscolare
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Il Cagliari di Fabio Pisacane dovrà fare a meno di uno dei giocatori più positivi in questo avvio di stagione, contro il lanciatissimo Frosinone di mister Alvini. In mezzo al campo infatti mancherà Harry Winks.
L'inglese era regolarmente convocato e avrebbe dovuto tenere le fila del centrocampo sardo come al solito, ma un problema muscolare alla schiena accusato nelle scorse ore lo ha messo ko costringendolo a saltare il match. Oggi non sarà neanche in panchina.
Fonte: Stefano Martini
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