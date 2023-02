Cairo ha il rinnovo pronto? Juric: "Lo ringrazio. Ma ora penso solo a fare il massimo"

vedi letture

Cairo ha detto che il contratto è pronto. Nel suo cuore, si immagina lontano dal Toro? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Ivan Juric, allenatore del Torino che alla vigilia della sfida contro il Milan - gara valida per la 22esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Ringrazio il presidente, chi ti offre un contratto rappresenta un orgoglio. E' una bella cosa. Ciò che voglio è fare bene, tirare fuori il massimo dalla rosa che ho. Poi si vede in serenità e tranquillità. Adesso voglio fare il massimo: possiamo andare in difficoltà, ma dobbiamo andare oltre per ottenere il risultato. Sono concentrato su questo, bisogna essere felice e perciò voglio fare bene per poi vedere".

CLICCA QUI per la conferenza stampa integrale di Ivan Juric.