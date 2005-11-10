Calvarese: "Fiorentina-Como, giusto non intervento VAR. Giallo errato per Thuram"
L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, attraverso il suo portale dedicato all’analisi dei principali episodi arbitrali, fa il punto sulle decisioni dell’ultimo turno di campionato.
In Fiorentina-Como, arbitro Di Bello, il gol di Liberali arriva dopo un contatto tra Milla e Pedro Gonçalvese: “È sicuramente falloso, ma, alla luce delle indicazioni della UEFA e della commissione - si legge su calvar.it -, non è un contatto da richiamo del VAR. E io condivido appieno questa linea. Secondo me, quindi, Paterna fa bene a lasciare la decisione del campo. Ricordiamo che, nell’APP prima di un gol, la soglia d’intervento è ancora più alta: per richiamare l’arbitro, il fallo deve essere davvero evidente, al cento per cento”.
Nell’analisi finisce anche Bologna-Inter, con Marcus Thuram ammonito per simulazione nonostante il tocco di Matteo Darmian: “Il contatto in effetti c’è. È però un tocco leggero, che secondo me non basta per assegnare il calcio di rigore. E se il rigore non c’è, questo non significa che Thuram abbia simulato: Doveri sbaglia a mostrargli il cartellino giallo”.