Calvarese dà ragione a Massa e Rabiot gli risponde: "Mentire non vi farà andare avanti"

Adrien Rabiot dice la sua sull'episodio da moviola di Genoa-Milan 1-2. "Nella vita come nel calcio si possono fare errori, bisogna almeno saperli ammettere. Mentire continuamente non vi farà andare avanti. Ed è il calcio italiano a subirne le conseguenze.. Pensateci. Bonne soirée", ha scritto il centrocampista del Milan in risposta all'ex arbitro Gianpaolo Calvarese e alla sua analisi della mancata espulsione di Marcandalli per fallo proprio ai danni del francese.

Cos'è successo in Genoa-Milan

L'episodio in questione ha visto il difensore del Genoa Alessandro Marcandalli fermare vistosamente Rabiot lanciato in contropiede. I rossoneri hanno protestato con veemenza chiedendo l'espulsione per DOGSO (negazione di una chiara occasione da gol), portando l'arbitro Massa ad ammonire Rabiot per proteste e a espellere tre componenti della panchina milanista.

Il giudizio di Calvarese

Nella sua disamina per la rubrica "CalVARese", l'ex fischietto ha spiegato che la decisione del direttore di gara di estrarre solo il cartellino giallo è da considerarsi regolamentarmente sostenibile e corretta. Nonostante non ci fossero altri difensori tra il centrocampista francese e la porta, la notevole distanza dall'area di rigore e la dinamica dell'azione hanno spinto l'arbitro a non ravvisare gli estremi per il rosso diretto.