Calvarese risponde a Rabiot: "Normale la pensi così". La spiegazione su Genoa-Milan

Gianpaolo Calvarese sdrammatizza sul caso Genoa-Milan e risponde a livello tecnico alle rimostranze social di Adrien Rabiot: "Credo sia del tutto normale che Rabiot la veda in questa maniera. Un calciatore si occupa del campo ed è giusto che magari non conosca tutti i parametri e abbia la sua idea", ha detto Calvarese a TuttoMercatoWeb.com. "Adrien lo saluto, con lui ci siamo sempre confrontati e con lui ho un ottimo rapporto, poi ho risposto tecnicamente".

Cosa aveva scritto Rabiot

Il caso è noto ed è uno dei più discussi del weekend arbitrale: Rabiot si invola in campo aperto, Marcandalli lo atterra da ultimo uomo e si vede mostrare solo il giallo. Rispondendo alla spiegazione data da Calvarese sull'episodio (su Instagram) Rabiot aveva scritto all'ex arbitro: "Nella vita come nel calcio si possono fare errori, bisogna almeno saperli ammettere. Mentire continuamente non vi farà andare avanti. Ed è il calcio italiano a subirne le conseguenze.. Pensateci. Bonne soirée".

La spiegazione di Calvarese

Contattato dalla nostra redazione, Calvarese riporta quella che è stata la versione che è possibile ascoltare anche nel podcast "Gian&Giac" sul suo canale YouTube "calVAResegianpaolo": "Mi son sentito di dire, appoggiandomi al regolamento, che per essere chiara ed evidente - così dice il regolamento - l'occasione da gol deve rispettare tutti e 4 i parametri del DOGSO. Ho detto che era sostenibile la scelta dell'arbitro".

Questa la spiegazione: "I quattro parametri da rispettare sono: "La probabilità di mantenere o guadagnare il controllo del pallone, il numero dei difendenti, la direzione generale dell'azione e la distanza dalla porta. Siamo a 60-65 metri dalla porta. Sicuramente un'occasione da gol, sicuramente se avesse dato rosso non sarebbe intervenuto il VAR, sicuramente una decisione difficile. A livello geografico, visto che siamo in questa posizione, ho detto per questo che fosse una scelta sostenibile".