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Calzona: "Con Yaya Touré filosofia diversa allo Slovan. Ma non può impensierire la Roma"

Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 17:12Serie A
20.10.2026 17:12Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Alla scoperta dello Slovan Bratislava, avversaria della Roma di questa sera in Champions League, in compagnia di Francesco Calzona. L'ex allenatore del Napoli e della Slovacchia ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero per dare qualche informazione utile sui rivali dei giallorossi: "È la squadra più importante della Slovacchia, vincono il titolo da otto anni consecutivi anche se poi fanno un po' fatica quando si affacciano a livello europeo, non riuscendo sempre dopo i preliminari ad approdare ai gironi", ha esordito.

Più in profondità

"È una società che ha molto potenziale, il presidente la scorsa settimana ha rilasciato un'intervista nella quale diceva di volersi imporre anche nelle competizioni europee, è chiaro che ci vorrà un po' di tempo. Hanno iniziato un'opera di ringiovanimento della rosa, inserendo anche talenti locali. È chiaro che la Roma in questo momento è molto più forte ma deve comunque stare attenta", ha aggiunto in seguito il 57enne. Una squadra con Yaya Touré allenatore, ossia l'ex centrocampista di Barcellona e Manchester City: "Con il suo arrivo stanno un po' cambiando filosofia. Lui è stato un grande giocatore e sta cercando di proporre un calcio più propositivo. È chiaro che quando giocano in Slovacchia si possono permettere un atteggiamento più aperto. All'Olimpico li vedremo in versione difensiva, d'attesa".

Chi può impensierire la Roma

"Hanno in attacco un calciatore, Sporar, che nonostante abbia 32 anni è un centravanti classico che si sa muovere bene ed è uno che ha sempre segnato tanti gol", ha spiegato Calzona, che poi è sceso ancora più nell'analisi della rosa. "Un altro calciatore da tenere sott'occhio è l'ala destra, Barseghyan, un altro over 30. Poi ci sono dei giovani di qualità. Tra questi spicca Pokorny. E un play, non alla Lobotka, ma comunque sa il fatto suo e infatti è anche nel giro della Nazionale. Lo ripeto, è una buona squadra che però non penso possa impensierire la Roma. I giallorossi li ho visti la scorsa settimana contro il Real Madrid e mi hanno fatto veramente una grandissima impressione".

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