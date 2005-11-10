Calzona: "Il Napoli come rosa dà fastidio all'Inter. Raimondo? Il serpente che manca alla Juve"

Francesco Calzona, vice di Sarri e Spalletti nonché ex commissario tecnico della Slovacchia, è stato intervistato dal quotidiano Tuttosport a due giorni da Juventus-Napoli. Di seguito un estratto della sua analisi sugli azzurri di mister Allegri e non solo.

L'estratto dell'intervista di Calzona

"Ancora qualcosa manca, prendono sempre gol. Si sono sbloccati, segnano tanto, il livello offensivo è alto. Possono tornare ad altissimi livelli. Secondo me non è a fine ciclo... Il Napoli all’inizio dell’anno era la squadra con le caratteristiche più adatte per dar fastidio all’Inter, per vincere il campionato. Ha un grandissimo organico", le parole fiduciose dell'ex tecnico proprio dei partenopei.

Poi, un commento sulla squadra che l'ha impressionato di più finora in Serie A: "Sono un amante del gioco del Como. E poi è chiaro che sono stupito dal Frosinone: sta facendo un grande campionato per il calcio che sta esprimendo. Onore al lavoro di Alvini. Raimondo capocannoniere? Per me è quello che manca alla Juve. Vede la giocata prima degli altri: protegge palla, fa la guerra coi difensori, è completo e lo vedo già pronto anche per un salto così. È veramente un serpente".