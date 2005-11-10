Non solo D'Aversa e Montella, c'è anche Calzona per il post Aquilani al Sassuolo

Sono ore caldissime in casa Sassuolo per quanto riguarda il futuro di Alberto Aquilani. Reduce da cinque sconfitte consecutive, con la peggior difesa della Serie A, la dirigenza dei neroverdi starebbe seriamente pensando all'esonero tanto che in queste ore stanno già spuntando i nomi degli allenatori che potrebbero sostituirlo.

Anche Calzona nella lista

Il nome in pole position per ereditare la panchina di Aquilani, qualora questo dovesse saltare, resta Roberto D'Aversa, reduce dalla un'ottima esperienza al Torino la scorsa stagione. Un altro nome in lista è quello di Vincenzo Montella, il quale è passato dall'essere un eroe in Turchia per aver riportato la Nazionale al Mondiale dopo oltre 20 anni, ad essere allontanato dopo una Coppa del Mondo pessima a cui è seguita un altro flop in Nations League. A questi nomi, però, se n'è aggiunto anche un terzo, quello di Francesco Calzona. Secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb, ci sarebbe anche l'ex CT della Slovacchia nella lista di Palmieri per diventare allenatore del Sassuolo, stimato per il suo passato internazionale e la gestione del gruppo.

I numeri di Calzona con il Napoli

L'ultima esperienza di Calzona in Serie A si è avuta nel 2024, quando il tecnico calabrese sostituì Walter Mazzarri. Nelle sedici partite alla guida degli azzurri, Calzona raccolse appena tre vittorie, 4 sconfitte e ben 9 pareggi.