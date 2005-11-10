Camarda per ora resta a guardare: il Milan lo ha trattenuto, ma lo spazio dov’è?

Tornato al Milan dopo il prestito al Lecce, Francesco Camarda è rimasto con un presupposto chiaro: fare da alternativa - vera - a Gonçalo Ramos. La stagione in Salento, condizionata anche dall’infortunio alla spalla, gli aveva lasciato un gol in campionato e un’esperienza utile, ma parecchio da imparare. A diciotto anni è comprensibile: per questo, si era ipotizzato un nuovo prestito, ma non è andata così.

Trattenuto per giocare, finora quasi soltanto panchina

A convincere il Milan a rinunciare a un nuovo prestito era stata, secondo quanto filtrava da Milanello, la fiducia di Ruben Amorim, che già durante il precampionato aveva annunciato la permanenza del ragazzo, individuandolo poi come vice Ramos. Nelle prime cinque giornate, però, quel ruolo si è tradotto in due subentri nei minuti conclusivi con Lazio e Lecce. Poi, nulla più: un impiego troppo misero per esprimere valutazioni sulle sue prestazioni, ma sufficiente a interrogarsi sul percorso di crescita deciso dal club. Allenarsi con la prima squadra offre vantaggi, purché ci sia anche una possibilità concreta di giocare: nessuno chiedea Camarda di essere già un centravanti pronto per ogni esigenza del Milan, ma forse a questo punto aveva più senso farlo giocare altrove. Anche perché l’impiego di Amorim non toglie il sospetto che, sotto sotto, la scelta sia maturata per volere di Gerry Cardinale di evitare un nuovo caso Liberali.

Come ha iniziato Camarda con il Milan in Serie A

Presenze: 2

Minuti: 8

Gol: 0

Assist: 0