Aumentano le pretendenti a Francesco Camarda in vista della riapertura del mercato quando l’attaccante con tutta probabilità saluterà il Milan per cercare maggior spazio altrove. Anche se la dirigenza rossonera non ha ancora sciolto le riserve sul futuro del classe 2008, che finora ha collezionato 119 minuti spalmati in sei gare fra Serie A ed Europa League, molte squadre stanno già sondando il terreno per il giocatore in vista della riapertura del mercato.

Spunta anche il Catanzaro su Camarda

Come riferisce Tuttosport l'ultima squadra ad essersi interessata al centravanti è quel Catanzaro che nella passata stagione ha lanciato Alphadjo Cisse, ora in forza proprio ai rossoneri, e Mattia Liberali, e ora vorrebbe provare a fare altrettanto con Camarda sfruttando i buoni rapporti intessuti in estate coi rossoneri. La trattativa si preannuncia comunque complicata vista anche la forte concorrenza

Anche la Serie A e l’estero sull’attaccante

Il classe 2008 è infatti seguito da diversi club di Serie B tanto che nelle scorse settimane il suo nome era stato accostato a Sampdoria e Pisa, ma non mancano i club di massima serie interessati come Genoa Cagliari. Attenzione poi all’ipotesi esterna con una pista che porta ai Paesi Bassi le cui quotazioni stanno salendo col passare dei giorni.