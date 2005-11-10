Francesco Camarda saluterà il Milan, almeno in prestito, durante il mercato di gennaio. Dopo l'esperienza al Lecce, probabilmente non la migliore società per cercare di farlo crescere, ecco che diversi club hanno chiesto informazioni. In particolare c'è il Torino che vorrebbe un nuovo attaccante per migliorare la propria batteria, considerato che nelle ultime quattro partite ha segnato solo Che Adams, con un punto in quattro partite.

Difficile a titolo definitivo

Dopo l'addio di Liberali, ora finito al Como e probabile rimpianto per le prossime stagioni, non c'è l'intenzione di lasciarlo andare via senza avere un possibile controriscatto.

Le parole di Camarda sul proprio momento

"Bella domanda. Cerco di rimanere il più positivo possibile. Darò sempre il massimo per la maglia che indosso, per i colori che amo e per i miei compagni, soprattutto. Nel calcio ci sono commenti positivi e negativi, ci sono sempre stati e ci saranno sempre. La forza di un giocatore deve essere quella di non ascoltare nessuno, perché tanto fai le cose bene o fai le cose male… Verrai sempre giudicato in qualche maniera. Ieri sera, con i miei genitori in macchina, stavamo parlando un po’. Mi hanno detto non proprio: ‘Siamo fieri di te’, ma mi hanno detto che li rendo ogni giorno più felici e orgogliosi".

Gli altri articoli della serie Black Friday

- Il Napoli non punta più su Lorenzo Lucca. Via a prezzo di saldo