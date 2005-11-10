Il Milan è tornato oggi al lavoro a Milanello per preparare la prossima sfida di campionato contro il Cagliari, in programma lunedì sera alle 20.45 all'Unipol Domus. A due giorni dalla trasferta in Sardegna, la squadra di Ruben Amorim ha svolto una seduta principalmente incentrata sul lavoro in palestra. Una giornata dedicata soprattutto al recupero delle energie, mentre le indicazioni più significative in vista della partita arriveranno domani, quando i rossoneri svolgeranno le prove sul campo e la rifinitura.

Camarda recuperato, cinque ancora ai box

Come riportato da Sky Sport, sono diversi i giocatori la cui disponibilità resta da valutare. Non ci saranno sicuramente Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, Pietro Terracciano e Loftus-Cheek, tutti alle prese con problemi fisici più importanti. La notizia positiva riguarda invece Francesco Camarda: l'attaccante ha superato il problema alla caviglia che gli aveva impedito di prendere parte alla trasferta di Atene contro l'Olympiacos ed è da considerarsi recuperato.

Modric e Pavlovic in dubbio, attesa per gli altri

Restano invece da monitorare le condizioni di Luka Modric e Strahinja Pavlovic. Per il centrocampista si procederà con particolare prudenza, evitando qualsiasi rischio di ricadute, mentre per il difensore si proverà a strappare almeno una convocazione. In bilico anche Davide Bartesaghi e Gonçalo Ramos, con il portoghese che sembra aver accusato meno dolore alla tibia nelle ultime ore. La rifinitura di domani sarà decisiva per sciogliere gli ultimi dubbi.