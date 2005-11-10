Candela: "La Roma metterà in difficoltà il Real. Il gioco di Gasp mi piace più di quello di Mou"

L'ex difensore Vincent Candela, presente all'Olimpico per assistere a Roma-Real Madrid di Champions League, ha parlato a Prime Video prima del match: "Siam abituati a Roma, ma è davvero un giorno di festa. Quando sfidi il Real Madrid sei ai punti più alti del mondo del calcio: la squadra è tornata in Champions grazie a un grande Gasperini e alla società. Sono convinto che la Roma metterà in difficoltà il Real Madrid".

Che sfida sarà Gasperini contro Mourinho?

"Sono due grandi allenatori, vincenti. Diversi nel modo di approcciare la partita, sicuramente. Gasperini ha la squadra con lui, sono veramente in fiducia e non credo che cambierà la sua tattica: andrà a pressare e giocherà alto, anche se sappiamo che con Vinicius e Mbappe sarà difficile. Mi piace di più come gioca Gasp, per quanto Mourinho sia un vincente. Sarà una sfida geniale".